«Koh-Lanta»: Ugo rend les internautes euphoriques après sa remontada, les finalistes sont connus

Lors de l’ultime épreuve des Bannis face à deux autres aventuriers et celle d’orientation pour réussir à remporter une place en finale, Ugo a rendu tout le monde unanime sur sa capacité à se dépasser et se démarquer des autres candidats.

Dès le début de la saison, Ugo a été éliminé et s’est retrouvé sur l’île des bannis. Finalement, le candidat n’a pas relâché son attention et a réussi à remporter les cinq épreuves de l’arène des bannis et ainsi signer son retour dans le jeu. Il aura finalement passé la moitié de son aventure chez les Bannis. Pour pouvoir avoir sa place pour l’épreuve d’orientation, Ugo a aussi dû se mesurer aux derniers survivants, Alix et Sam pour libérer un anneau d’un labyrinthe géant.

Lors de l’épreuve d’orientation, les cinq aventuriers restant devaient retrouver un poignard pour s’assurer une place en finale. Finalement Ugo sera rejoint par Claude et puis Laurent après de longs détours. Les trois candidats s’affronteront donc lors de l’épreuve des poteaux. Les téléspectateurs pourront voir les derniers candidats tenter de garder l’équilibre, mardi 14 décembre.