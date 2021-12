À l’approche de la finale, Teheiura évoque les tricheries de cette édition «Koh-Lanta: la légende»

Au Parisien, le Polynésien explique notamment avoir reçu « beaucoup de messages de soutien » suite à sa révélation dans l’émission, et qu’il s’était senti au final « soulagé ». « Les gens ont compris que j’étais un être humain avant tout. Sur place déjà, je n’étais vraiment pas bien, donc il fallait tout dire. Après, c’était à la production de prendre la décision de me sanctionner, et c’est ce qu’elle a fait. Moi, je peux dire que je me sens bien avec moi-même. J’ai fait mon mea culpa. Le fait d’avoir été honnête a montré l’homme que je suis. Plusieurs partenaires avec qui je travaille en tant qu’ambassadeur m’ont envoyé leur soutien (…) C’est très rassurant pour la suite », a expliqué le candidat, fier d’avoir avoué son erreur, rapporte BFM TV.

Il ne donne pas de noms

S’il semble désormais clair que Teheiura n’est pas le seul à avoir profité de nourriture normalement interdite, l’aventurier ne compte pas donner les noms des fautifs : « Chacun a sa façon de voir les choses. Je ne veux pas dire qui était avec moi car ce n’est pas à moi de balancer des noms. Je ne suis pas à leur place. À eux de voir ». Il réfute toutefois toute participation à ces « dîners clandestins ». « J’ai vite réagi sur les réseaux sociaux parce que j’ai vu passer des commentaires disant que j’avais participé, voire organisé ces dîners. J’ai voulu rapidement mettre les choses au clair : je n’ai rien à voir là-dedans. J’ai été très surpris, choqué de voir qu’autant de personnes avaient pris part à ça. Je ne comprends pas. »