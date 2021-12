«Koh-Lanta»: aucun gagnant ne sera désigné à l’issue de la finale ce soir

Les tricheries auront finalement eu raison de cette édition « Koh-Lanta : la légende », dont la finale est diffusée ce mardi soir sur TF1. Selon des informations du Parisien, la dernière partie de l’émission, durant laquelle Denis Brogniart revient normalement sur les épisodes qui ont marqué le jeu et procède au dépouillement final, habituellement en direct, vient d’être tournée. Et il n’y aura finalement pas de gagnant désigné. Le plateau final sera bien diffusé ce soir, mais sans dépouillement des votes des membres du jury, comme c’est le cas d’habitude.

Pour le présentateur, si cette décision a été prise, c’est parce que « les règles n’ont pas été respectées ». Une source travaillant pour la société de production du jeu, Adventure Line Productions, s’est confiée au Parisien en expliquant : « Claude et Laurent n’ont jamais admis la moindre triche. L’ambiance était très froide entre eux et le reste de l’équipe dont Denis Brogniart et Alexia Laroche-Joubert ». Pourtant, lors de l’enquête menée, une photo avait même été trouvée, prouvant l’implication d’aventuriers dans ces « dîners clandestins ».