«Koh-Lanta»: les votes du jury final connus

Après l’orientation et la victoire d’Ugo, suivi de très près par Claude puis par Laurent, les trois aventuriers sont montés sur les poteaux. Claude, qui réalisait cette épreuve pour la quatrième fois, est tombé le premier.

« Koh-Lanta : La légende » n’aura donc pas de gagnant officiel, pourtant, les votes des aventuriers ont été filmés et TF1 a décidé de ne pas nous laisser sur notre faim en dévoilant celui qui aurait dû être sacré. Et il s’agit de Claude.

Ensuite, le temps s’est gâté et un vent violent a soufflé sur Ugo et Laurent, toujours imperturbables. Ce dernier a pourtant vacillé à plusieurs reprises et nous a fait une petite frayeur en voulant danser sur son poteau.

Une fois le beau temps revenu, les deux aventuriers sont encore restés sur les poteaux. Ugo est alors tombé, offrant la victoire à un Laurent, dont la troisième participation fut la bonne pour gagner l’épreuve mythique.

Heureux et soulagé, le candidat a choisi son ami de toujours, Claude, pour faire face au jury final.

Pas de scandale, pas de mépris ni de dispute, la confrontation avec les éliminés a été sereine. Mis à part Coumba qui en voulait toujours à Laurent pour son élimination à la réunification.

Une fois sur le plateau de TF1 et l’annonce de l’annulation du dépouillement, Denis Brogniart a tout de même proposé aux téléspectateurs de voir pour qui les aventuriers ont voté.