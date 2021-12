«Koh-Lanta: La légende»: ce qu’il ne fallait pas manquer

Namadia a également marqué les esprits lors de la finale. Et ce, grâce à sa tenue rose d’inspiration nigériane réalisée par un ami de l’aventurier. « J’ai découvert des gens magnifiques et pour rien au monde je n’aurai donné ma place dans cette aventure », confesse-t-il.

Capture TF1

Candice, Sam et Loïc, les jeunes de l’émission ont également été mis à l’honneur. « Koh-Lanta » existe depuis qu’ils sont tout petits, Loïc déclarant même qu’il n’avait que deux ans lorsque ça a commencé. Pour eux, se retrouver face aux héros qu’ils suivaient tous les vendredis soir à la télé est un honneur.

Capture TF1

Autre petite sensation : Cindy, qui ne s’était pas préparée physiquement pour venir dans l’aventure. « Moi, vous m’avez fait rire, et vous me faites souvent rire », a plaisanté Denis Brogniart. « Clairement, je me suis dit ‘j’arrive sur l’île de l’enfer’ », s’est souvenue Cindy, lorsqu’elle a débarqué sur cette édition. « J’ai vu toutes ces machines et j’ai eu une perte de confiance en moi. Et je me suis dit ‘qu’est-ce que je fous là ?’ ».