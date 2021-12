Berlin: des tickets de métro comestibles au goût de cannabis

Aux voyageurs anxieux en raison de la crise du Covid ou des achats de Noël, la régie des transports berlinois propose cette semaine un ticket comestible aromatisé à l’huile de chanvre qui permet « d’avaler son stress ».

« Ceux qui veulent vivre Noël en toute décontraction le font avec nous – la BVG. Et pour assurer une détente supplémentaire, nous avons trouvé un moyen (…) : de la vraie bonne came », explique dans une vidéo de présentation la BVG, qui gère bus, tramways et métro à Berlin.