Un spécialiste néerlandais du digital victime d’un braquage en plein direct vidéo (vidéo)

En plein discours, il s’est soudain levé de sa chaise, disparaissant de l’écran. Sur la vidéo, on l’entend dire « Que se passe-t-il ? », puis « Je n’ai pas de bitcoins », avant que son écran se coupe totalement, laissant les deux autres intervenants un peu sonnés. « Devons-nous prévenir la police ? », interroge Maurice de Hond, sans obtenir de réponse. Après quelques minutes, il conclut le live en promettant qu’il va essayer de donner le plus vite possible des nouvelles de son invité Vincent Everts.

Sur Twitter quelques instants plus tard, ce dernier a lui-même expliqué clairement ce qu’il s’était passé à son domicile. Trois jeunes hommes ont en réalité fait irruption chez lui, après s’être fait passer pour des livreurs DHL. « Ils ont ensuite forcé l’entrée avec une arme et ont exigé des bitcoins. J’ai refusé, ils ont retiré la caméra de l’ordinateur portable, mais j’ai refusé de coopérer. J’ai crié pendant un moment, et ils se sont finalement enfuis », a écrit Vincent Everts sur le réseau social, précisant que lui et sa famille allaient bien et que la police était arrivée sur place. « C’était vraiment effrayant », a-t-il ajouté.