Les images marquantes de 2021: la rétrospective vidéo qui cartonne (vidéo)

Chaque mois, le compte Instagram Cee_roo diffuse une rétrospective vidéo retraçant les quatre semaines venant de s’écouler. Et depuis 2019, l’artiste derrière ce compte – le Suisse Cyril Käppeli – compile également les moments les plus importants de l’année entière en une vidéo de 3 minutes 30 où se mêlent images d’actualité, sons d’ambiance et musiques rythmées.

Et mercredi soir, Cyril Käppeli a sorti sa nouvelle vidéo, la rétrospective de l’année 2021. Des inondations de juillet à la prise de Kaboul par les Talibans et les Afghans qui fuient le pays, en passant par l’éruption du volcan à La Palma, les JO de Tokyo, l’assaut du Capitole ou les incendies ravageurs aux États-Unis, Cee_roo passe en revue presque l’entièreté des événements les plus marquants de l’année écoulée. Le tout rythmé par une musique entraînante et un montage dynamique, qui colle à la cadence de la musique.