Afghanistan: les images surréalistes de talibans en train de s’amuser dans un parc d’attractions (vidéos)

Ce dimanche 15 août, les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan, après le retrait des forces américaines. Après vingt ans de présence militaire, le pays est de nouveau aux mains des talibans. La prise de Kaboul était la dernière étape de prise de contrôle de l’Afghanistan par le mouvement islamiste radical.

Un retour qui fait craindre l’instauration du règne de la terreur et la fin des droits accordés aux femmes il y a deux décennies, comme le fait de pouvoir enfin travailler et étudier. Des milliers d’Afghans tentent désormais de fuir le pays, donnant lieu à des scènes de désespoir et d’horreur.