Harrison Ford intègre l’univers de Jack London

Fin de l’avant-siècle dernier. Dans le comté de Santa Clara, en Californie, un chien est enlevé à son riche propriétaire par une bande de malfrats en raison de sa grande taille et de sa robustesse présumée. Une denrée rare à l’époque de la ruée vers l’or dans le Grand Nord. Et c’est en effet là que le malheureux Buck se retrouve, malgré plusieurs tentatives d’évasion. Bien que repéré par un vieil homme traînant depuis des années le décès de son fils, il est vendu à un homme de couleur chargé de la distribution du courrier par traîneau. Nouveau venu dans la meute, Buck va devoir tout apprendre de la fonction d’attelage. Heureusement, il n’est pas un chien comme les autres, et tant ses nouveaux amis aboyeurs que son maître – provisoire – ne vont pas tarder à le découvrir. « L’appel de la forêt » est bien évidemment la dernière adaptation du célèbre roman de Jack London, l’auteur de « Croc-Blanc » et grand spécialiste de la littérature animale ainsi que de la nature sauvage.