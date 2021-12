«Je suis la victime de Gérard Depardieu»: l’actrice ayant porté plainte sort du silence

Un an tout pile après la mise en examen de Gérard Depardieu , l’auteure de la plainte déposée contre l’acteur en 2018 pour viols et agressions sexuelles a décidé de sortir du silence. Jusqu’ici restée anonyme, la victime présumée a choisi de s’exprimer sur Twitter, dévoilant ainsi son identité.

Il s’agit de l’artiste Charlotte Arnould, qui d’après RTL France, est la fille d’un ancien « ami de longue date » de Gérard Depardieu. Comédienne, danseuse et musicienne, Charlotte Arnould a écrit sur Twitter « Je suis la victime de Gérard Depardieu ». « Je ne peux plus me taire », commence-t-elle, « Aujourd’hui, j’ai besoin de vivre dans la vérité […] J’ai besoin de m’exprimer. J’ai été violée par Gérard Depardieu en août 2018 ».

« Cela fait un an qu’il est mis en examen. Il travaille pendant que je passe mon temps à survivre », poursuit la jeune femme de 25 ans, avant d’affirmer : « Continuer à me taire, c’est m’enterrer vivante ».