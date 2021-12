«Koh-Lanta»: Claude n’a pas l’intention de réclamer les 100.000 euros promis au vainqueur

Pourtant, selon un avocat spécialiste des contrats de travail des émissions de téléréalité, l’aventurier aurait le droit de réclamer la somme qui lui était destinée. Suite à cette déclaration, Claude a toutefois tenu à mettre les choses au clair : non, il n’a pas l’intention d’aller en justice pour récupérer l’argent qui a finalement tété versé au Fonds Bertrand-Kamal, du nom de cet ancien candidat décédé d’un cancer du pancréas.

« Informations farfelues »

« Ce soir, je m’adresse à vous qui me soutenez et me suivez depuis tout ce temps. Je vois encore sortir dans les médias papier et tv beaucoup de fake news. La dernière saison de ce jeu magnifique qu’est Koh-Lanta vient de se terminer. Une saison particulière c’est certain, mais une saison encore une fois pleine d’expériences, de rêves, et de défis. Ce jeu reste pour moi unique et c’est pour cela que je l’aime tant », a écrit sur Instagram l’aventurier, rapporte BFM TV.

Avant de continuer : « Mais il reste un jeu… Je ne souhaite pas rentrer dans une justification permanente et souvent inutile, tant les informations sont farfelues. Certains vont même jusqu’à inventer qu’ils m’ont eu au téléphone. Et puis surtout, vous me connaissez, je me concentre sur le positif, sur l’essentiel. Je ne suis en guerre avec PERSONNE. Je ne compte porter plainte contre personne, je respecte le travail et la décision d’ALP, TF1, Alexia Larochet-Joubert. »

Un message clair qu’il a conclu par des mots positifs : « J’ai vécu des aventures incroyables, j’espère en vivre encore d’autres et j’encourage tout le monde à vivre les mêmes, car elles vous font grandir et gagner en sérénité. C’est pour cela qu’en cette fin d’année, concentrons-nous sur l’essentiel, profiter de ses proches, de ses amis, de sa famille, passer des moments ensemble qui sont si précieux. » Voilà de quoi (peut-être) clore le débat…