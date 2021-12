Des tricheurs à «Koh-Lanta»: «un accident industriel mais TF1 s’en remettra»

Il s’agit là d’un « accident industriel » pour la chaîne privée, « qui s’en remettra » toutefois, selon des spécialistes des médias. L’ambiguïté du jeu « qui affame les candidats tout en exigeant des exploits sportifs », est également pointée. Malgré tout, « le concept n’apparaît pas menacé » même s’il faudra sans doute « établir de nouvelles règles », estime Virginie Spies, maître de conférences à l’Université d’Avignon et spécialiste de la téléréalité. Depuis 20 ans, les candidats participant à « Koh-Lanta » tentent de surmonter des épreuves sur une île déserte, avec le minimum vital.

Impactée par des tricheries, la finale de « Koh-Lanta », le jeu d’aventures de TF1, a connu mardi soir une contre-performance d’audience, battue par un téléfilm de France 3. En effet, à cause de tricheries et de « repas clandestins » avérés, la production a finalement décidé de ne pas désigner de gagnant à l’issue de cette édition « Koh-Lanta : la légende » car certains candidats ont manqué « au code d’honneur ». Mais les votes, non pris en compte, ont toutefois été dévoilés. C’est Claude qui aurait dû remporter cette saison du jeu, face à Laurent.

Dans un tweet, son présentateur Denis Brogniart s’est dit « triste et déçu de ce dénouement ». « Mais il était impossible de procéder autrement compte tenu des manquements et des entorses au code d’honneur », a-t-il poursuivi. « Mais n’oublions pas ce n’est qu’un jeu », a-t-il rappelé. Contre toute attente, la finale de « Koh-Lanta » n’a attiré que 4,4 millions de téléspectateurs (22,9 % de part de marché), en seconde position après un téléfilm de France 3 sans tête d’affiche qui a engrangé 1,2 million de téléspectateurs de plus (25,1 % de PDA).

Habituellement, « Koh-Lanta » s’adjuge la première place avec près de 6 millions de téléspectateurs, et des pointes proches de 7 millions. TF1 s’est malgré tout félicité des audiences en insistant sur les tranches d’âges réunies (42 % des Françaises responsables des achats de moins de 50 ans, 56 % des 4-14 ans).

« Le moteur de Koh-Lanta, c’est la faim ! »

Pour la sémiologue Virginies Spies, auteure de « Télévision, presse people : les marchands de bonheur », cette finale ratée « ne sert pas du tout les intérêts de TF1 ». « C’est un programme phare de la chaîne depuis 20 ans. La figure du héros est au centre du programme. La tricherie de certains candidats, c’est un accident industriel, mais TF1 s’en remettra avec sans doute des règles plus strictes, même si la prochaine aventure est déjà tournée », explique-t-elle.

« ‘Koh-Lanta’ en a vu d’autres », poursuit Mme Spies, rappelant la mort d’un candidat en 2013 d’un malaise cardiaque le premier jour de l’aventure et le suicide quelques jours après du médecin du jeu ne supportant pas d’être mis en cause dans les soins apportés. « Au final, l’audience de mardi soir est loin d’être négligeable pour un programme dont le concept est pérenne depuis une vingtaine d’années », estime pour sa part Valérie Patrin-Leclère, enseignante-chercheuse au Celsa Sorbonne, l’école des hautes études en sciences de l’information et de la communication.

« Les soupçons de tricherie mettent clairement au jour toute l’ambivalence de ce programme, qui affame les participants tout en exigeant d’eux des prouesses sportives… Un programme de téléréalité consiste à mettre les participants dans l’embarras, à leur faire vivre une expérience qui les déstabilise, pour fabriquer des tensions… Et le moteur de ‘Koh-Lanta’, c’est la faim ! » estime la chercheuse. Sans vainqueur cette saison, TF1 a décidé de verser l’intégralité du gain (100.000 euros) au Fonds pour la recherche médicale Bertrand-Kamal, du nom d’un ancien candidat mort d’un cancer du pancréas en 2020.