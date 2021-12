«Koh-Lanta»: voici comment les candidats ont pu tricher (vidéo)

« Le Conseil est un endroit qui n’est pas à proximité des camps. Ceux-ci sont installés sur des petits îlots extrêmement isolés. Le Conseil est, lui, situé sur une île plus importante qui s’appelle Raiatea. Et en l’occurrence, à proximité du Conseil, il y a une tente dans laquelle résident les candidats à l’issue du Conseil », a détaillé Alexia Laroche-Joubert. Si les aventuriers dorment sur cette île après le Conseil, a-t-elle ensuite expliqué, c’est pour des raisons de sécurité : « On refuse depuis de nombreuses années de faire de la navigation de nuit. Car on ne sait pas qui on peut croiser, c’est dangereux ».

À lire aussi tricheries-dans-koh-lanta-denis-brogniart-demele-le-vrai-du-faux (2)

Un isolement pas suffisant

Pour ne pas sortir des conditions de jeu habituelles des candidats, ces derniers dorment sur un simple plancher, sous une tente équipée d’une petite lumière. Tout près de ce que camp de fortune se situe aussi la tente de l’équipe de techniciens et l’équipe médicale, et un gardien surveille le tout. De plus, ces installations sommaires se trouvent à au moins 15 minutes de marche, « dans un endroit relativement touffu », des habitations des locaux. De quoi normalement totalement isoler les aventuriers. Mais pas assez visiblement…