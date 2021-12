Tricheries dans «Koh-Lanta»: Denis Brogniart démêle le vrai du faux

« Le bateau de livraison (la tricherie de Teheiura, ndlr), c’est vrai. D’après tout ce qu’on sait, le Conseil (les dîners clandestins, ndlr), c’est vrai. Les pains au chocolat et les croissants, c’est faux ! », a commencé le présentateur phare du jeu, quand Yann Barthès lui a demandé si réellement, Claude et Laurent avaient réclamé des viennoiseries aux membres de l’équipe de tournage à un moment du jeu.

Laurent et Claude ont-ils réclamé des viennoiseries aux équipes techniques, en menaçant de faire grève ? Quelles sont les tricheries avérées dans ce « Koh-Lanta : la Légende », qui s’est terminé mardi soir ? Invité de Quotidien mercredi soir, Denis Brogniart est revenu sur toutes les polémiques, et a démêlé le vrai du faux.

« Je préfère en rire »

« Simplement, il faut imaginer que Claude et Laurent à ce moment-là (après le trek pour aller récupérer le courrier, ndlr), ils arrivent à un endroit en étant persuadés d’avoir une énorme récompense comme on peut de temps en temps en donner. Là, ils ont les lettres et eux, ils n’en ont rien à faire. Ce qu’ilsi imaginaient, c’est un repas pantagruélique. Il n’y a pas ça. Donc ils sont un peu de mauvaise humeur. Mais je vous assure, il n’y a jamais eu un pain au chocolat ou un croissant donné à Claude et à Laurent. Ils n’ont rien exigé, ni former un piquet de grève ! », a raconté Denis Brogniart afin de tirer cette affaire au clair.

Plus relax ensuite, l’animateur emblématique de « Koh-Lanta » a confié qu’il préférait « en rire » maintenant. « Il y a tellement de trucs terribles dans la vie […] Ce n’est pas l’histoire du siècle. J’ai l’impression qu’on va appeler ça le ‘Koh-Lanta Gate’ ou le ‘Watersteak’ », a ajouté Denis Brogniart, qui s’était dit « triste et déçu » de l’issue de cette édition All Stars.