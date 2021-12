Une victime de Jean-Luc Lahaye sort du silence et raconte ce qu’elle a subi

Mis en examen le 5 novembre pour des soupçons de viol et d’agressions sexuelles sur deux mineures, Jean-Luc Lahaye est actuellement en détention provisoire. Sa demande de libération a été rejetée par la justice le 18 novembre dernier. Les faits qui lui sont reprochés dans cette affaire remontent à 2013 et 2014.

Mais Jean-Luc Lahaye a déjà été condamné en 2015 pour « pour corruption de mineure de 15 ans », et avant ça, en 2007, l’ex-vedette des années 80 avait reçu une amende de 10.000 euros pour avoir eu des relations sexuelles avec une mineure de moins de 15 ans.

Une sanction perçue comme « une petite tape sur les doigts »

Cette jeune fille, âgée de 14 ans au moment des faits (en décembre 2002), s’est confiée ce dimanche au Parisien. Elle raconte que malgré son jeune âge à l’époque, elle passait beaucoup de soirées en discothèques, et c’est ainsi qu’elle a rencontré Jean-Luc Lahaye. « Les videurs ne refusaient jamais les filles. Pourtant, j’avais bien 14 ans, et ils le savaient : mon père avait fait le tour des boîtes que je fréquentais pour donner ma photo… Je n’avais rien à y faire, mais à part le lundi, tous les soirs, j’étais en boîte de nuit », raconte la jeune femme à nos confrères français, avant d’aborder le soir où elle a croisé le chemin du chanteur : « Il m’offre du champagne, explique qu’il est le patron. Il me propose de visiter les coulisses… À 14 ans, c’est idiot, mais on veut jouer les grandes, donc j’accepte ».

La victime explique ensuite que Jean-luc Lahaye l’a ensuite violée. Elle raconte qu’elle s’est débattue quand il a essayé de l’attraper, mais qu’il l’a agressée. « Totalement démunie » après cette soirée, la jeune femme n’a pas porté plainte de suite, pas tout à fait consciente de ce qu’elle venait de vivre. Mais deux ans plus tard, poussée par son petit ami, elle se rend à la police pour dénoncer le chanteur.