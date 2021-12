Boris Johnson en mauvaise posture après la publication d’une photo embarrassante (photo)

Affaibli sur la scène politique, Boris Johnson, lâché par son ministre du Brexit, est à nouveau sous le feu des critiques au Royaume-Uni. Et ce, pour un cliché datant de mai 2020, mais publié ce week-end par The Guardian.

À l’époque, des règles sanitaires strictes sont imposées aux Britanniques, qui ne peuvent accueillir chez eux, dehors, que deux personnes extérieures à leur foyer, et cela en maintenant la distanciation sociale. Cependant, sur la photo dévoilée (datant du 15 mai 2020), on voit Boris Johnson et sa femme Carrie attablés sur leur terrasse avec deux invités, alors que quatre autres personnes sont assises plus loin, et neuf autres boivent un verre dans le jardin un peu plus loin.

L’entourage du Premier ministre décrivait la semaine dernière ce petit rassemblement comme une réunion de travail, mais maintenant que la photo de ce moment a été dévoilée, peu de personnes croient à cette version.

D’autres fêtes en période de restrictions sanitaires

Deux ans après sa victoire électorale historique avec la promesse de réaliser le Brexit, le Premier ministre voit sa popularité dans les sondages s’effondrer et fait face à de nombreux appels à la démission après une série de scandales.

Dimanche dernier déjà, le Sunday Mirror a également publié une photo de Boris Johnson, participant à Downing street à un quiz en ligne, entouré de collaborateurs, en décembre 2020, à une époque où les Britanniques étaient toujours priés de limiter à l’extrême leurs interactions sociales.