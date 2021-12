Boris Johnson devient père pour la 7ème fois

Carrie et Boris Johnson viennent d’annoncer la naissance de leur petite fille ce matin. Accompagné de garde du corps et de la présence de policiers pour sécuriser les lieux, le couple est arrivé à l’hôpital dans le centre de Londres vers 7h30 ce jeudi matin.

Le porte-parole du couple a déclaré dans un communiqué officiel : « Le Premier ministre et Mme Johnson sont ravis d’annoncer la naissance d’une petite fille en bonne santé dans un hôpital de Londres plus tôt dans la journée. La mère et la fille se portent très bien. Le couple tient à remercier la brillante équipe de maternité du NHS pour tous leurs soins et leur soutien ».