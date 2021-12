Six choses à savoir sur Frédéric duBus

1. Débordé(s)

Sur la couverture, le roi Philippe, Yves Van Laethem et des réfugiés afghans piégés sur un radeau de fortune, dans un décor de désolation. Frédéric duBus propose ses meilleurs dessins de 2021 dans l’album « Débordés », titre choisi pour le mélange « entre les inondations wallonnes et les politiques submergés par le Covid, notamment ». « Et puis, on est tous un peu débordés par tout ce qu’il se trame », dit celui qui dessine pour « Soir mag » et la presse quotidienne.