Chris North accusé d’agressions sexuelles, les actrices de «Sex and the City» s’expriment

L’acteur Chris North est accusé d’agressions sexuelles par trois femmes. Depuis, trois actrices de la série « Sex and the City », Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis ont brisé le silence et se sont exprimées ensemble sur ces accusations. Dans une déclaration commune, les actrices ont déclaré leur soutien aux femmes victimes de violences sexuelles.

« Nous sommes profondément attristées d’entendre les allégations contre Chris Noth. Nous soutenons les femmes qui se sont manifestées et ont partagé leurs expériences douloureuses. Nous savons que cela doit être une chose très difficile à faire et nous les félicitons » écrivent-elles dans une story partagée sur Instagram.