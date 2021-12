Un personnage de «Sex and the City» meurt puis revient dans une pub (vidéo)

Alerte spoiler : la série « Sex and the City » vient de tuer un de ses personnages dans son reboot. La septième saison, appelée pour l’occasion « And Just Like That », a révélé une scène qui a brisé le cœur de certains fans. Dans le premier épisode de cette saison, le personnage de Mr. Big, joué par Chris North, est victime d’une attaque cardiaque.

Mr. Big décède ainsi alors qu’il est en train de faire du vélo d’appartement. La scène qui dure plusieurs minutes, a fait vriller les fans de la série mais surtout a eu des répercussions pour la marque de vélo de luxe Peloton, que l’on peut reconnaître dans l’épisode. En quelques heures, les actions de l’entreprise ont chuté de 10 % avant même l’ouverture du marché. Une perte spectaculaire qui a provoqué une réaction de la marque. Il n’a pas fallu longtemps avant de voir Peloton sortir un spot publicitaire, deux jours plus tard.