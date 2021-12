Les deux premiers épisodes de la suite de «Sex and the City» sont sortis « And just like that » diffusé aux Etats-Unis sur HBO Max retrouve Carrie, Charlotte et Miranda au coeur de la cinquantaine.

Isopix

Par la rédaction Publié le 10/12/2021 à 12:08 Temps de lecture: 1 min

Que les fans de la série mythique « Sex and the City » se réjouissent. Les deux premiers épisodes de « And just like that » sont sortis cette nuit aux Etats-Unis. Pour cette suite, dont les épisodes se sont arrêtés en 2004 et le second film date de 2010, on retrouve les amies dans leur cinquantaine.

Cette fois-ci, Samantha ne sera pas de la partie. On pourra donc voir Carrie, Charlotte et Miranda avancer dans leur vie d’adulte. Loin de l’idée de dire que les années leur ont apporté de la sérénité, HBO Max déclare que « leur vie et leur amitié sont encore plus compliquées à 50 ans ». Sarah Jessica Parker, l’actrice principale ajoute que « nous n'avons pas essayé de dire: 'Regardez, elles sont plus mûres, plus intelligentes. »