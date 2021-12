La fusée de l’assassin du Tsar

Le 28 avril 2021 mourrait Michael Collins, le « troisième homme » de la mission historique Apollo 11, celui qui était resté en orbite dans le module de commande alors que ses compagnons Neil Armstrong et Buzz Aldrin allaient fouler le sol lunaire pour la première fois de l’histoire de l’humanité. L’occasion de se remémorer une fois encore cet événement extraordinaire. C’était le 21 juillet 1969, une date qui a été gravée en lettres d’or au fronton de la course du temps… et, pour l’instant, le point culminant de l’odyssée spatiale humaine.