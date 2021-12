La bande-annonce officielle de «Harry Potter: retour à Poudlard» enfin dévoilée (vidéo)

L’émission spéciale, baptisée « Harry Potter 20th Anniversary : Return to Hogwarts » (« Les 20 ans de Harry Potter : retour à Poudlard »), reviendra notamment sur les coulisses du tournage des huit films, en faisant intervenir les différents personnages de la saga, rassemblés pour l’occasion dans les décors des aventures du sorcier le plus connu de la planète.

Pour faire patienter les fans de Harry Potter, HBO Max dévoile au compte-gouttes des extraits de ces retrouvailles tant attendues. Et la plateforme vient de révéler la bande-annonce officielle de « Retour à Poudlard », dans laquelle on retrouve évidemment Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, mais aussi bien d’autres acteurs de la saga, comme les interprètes de Voldemort, Drago Malfoy, Belatrix Lestrange, Neville Londubat, Ginny Weasley, Luna Lovegood, etc.