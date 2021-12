Une fake news sur Brigitte Macron devient virale, la Première dame va porter plainte

Mêlant anti-macronisme virulent, idéologie d’extrême droite et relents transphobes, une infox mettant en doute l’identité de genre de Brigitte Macron se répand à grande vitesse sur les réseaux sociaux, conduisant la Première dame à préparer une riposte judiciaire.

Selon son avocat joint par l’AFP, Brigitte Macron a ainsi l’intention de saisir la justice et envisage notamment le dépôt d’une plainte. « Elle a décidé d’engager des procédures, c’est en cours », a déclaré Me Jean Ennochi, sans donner plus de précisions.