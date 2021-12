Robin Le Mesurier, le guitariste de Johnny Hallyday est décédé

Il a été aux côtés de Johnny Hallyday de 1994 à 2017 en tant que guitariste. Robin Le Mesurier est décédé ce mercredi 22 décembre, à l’âge de 68 ans. Le guitariste luttait contre un cancer. Musicien de studio mais aussi de scène, il a longtemps accompagné Johnny Hallyday, qu’il considérait comme son frère. Il a aussi travaillé avec Rod Stewart dans les années 1980.

Mercredi soir sur les réseaux sociaux, les amis du musicien dont Geoff Dugmore, Greg Zlap ainsi que Julian Lennon, ont annoncé son décès. Robin Le Mesurieur, né à Londres est rapidement allé aux États-Unis. D’abord à New York puis à Los Angeles où il a travaillé avec Johnny Hallyday de 1994 à 2017, puis avec Ron Wood et Rod Stewart. Johnny Hallyday et Robin Le Mesurier ont d’abord travaillé ensemble sur l’album « Rough Town » dont deux compositions ont été réalisées par le guitariste : « Fool For The Blue » et « Are The Chances Gone ».