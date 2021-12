Le télescope spatial James Webb vient de décoller avec succès (photos et vidéo)

Véritable bijou d’ingénierie, ce télescope est un rêve devenu réalité pour tous les astrophysiciens du monde qui l’attendaient depuis 30 ans. Il pourra succéder au mythique Hubble qui nous rapportait régulièrement des clichés de l’espace, avant ses récurrents problèmes techniques . Avec ses instruments conçus par les agences spatiales européennes (ESA) et canadiennes (CSA), le télescope James Webb sera en capacité de capter la lumière venue des confins de l’Univers avec une résolution et une sensibilité extrême importante.

La communauté scientifique a les yeux rivés sur le lancement du télescope James Webb. Cet instrument, le plus puissant jamais fabriqué, a été envoyé avec succès dans l’espace grâce à la fusée Ariane 5 depuis la base de Kourou en Guyane. Si la suite de la propulsion et de la mise en place du télescope réussie, alors les scientifiques seront en mesure de mieux comprendre l’origine de notre système solaire et peut-être les trous noirs.

En captant les faibles lueurs émises par les premières galaxies et étoiles en formation, les clichés du télescope pourront aider à la recherche sur les origines du système solaire et peut-être mettre sur une piste pour répondre aux fameuses questions : « Sommes-nous seuls dans l’Univers ? » et « d’où venons-nous ? ».

30 ans de développement

Il a fallu presque 30 ans pour développer ce télescope et ses outils à bord. Le télescope spatial James Webb est doté d’un miroir principal de 6,5 mètres de diamètre (plus de deux fois la taille de celui de Hubble) ainsi que d’un pare-soleil et de quatre instruments de mesures pour différentes longueurs d’ondes. Près de 10.000 personnes ont travaillé sur ce projet pour un coût de plus de 10 milliards de dollars. Les attentes sont extrêmement hautes pour ce télescope qui sera en orbite autour du Soleil et qui sera véritablement opérationnel dans six mois.

Si la première étape du lancement est réussie, il reste encore de nombreux mécanismes, plus de 150, à actionner pour que le télescope soit totalement lancé. C’est seulement après que les scientifiques pourront souffler et commencer à travailler sur les premiers clichés. Une fois dans l’espace, le télescope James Webb sera opérationnel durant 5 ans. Les scientifiques espèrent toutefois le voir durer plus longtemps, d’autant plus qu’il ne sera pas possible d’effectuer des opérations de maintenance dessus comme il a été possible sur Hubble pendant ses 30 ans dans l’espace.

Vous pouvez suivre le direct du lancement sur ce lien.

BelgaImage