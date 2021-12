Dans son message de Noël, Elizabeth II confie que Philip lui «manque» (vidéo)

Dans une robe rouge, la reine Elizabeth II a partagé ses vœux pour les fêtes de fin d’année comme il se fait traditionnellement dans les familles royales. La première photo de ces vœux préenregistrés avait fait pressentir des références à son défunt époux, le prince Philip, décédé en avril dernier. La reine n’en a pourtant pas parlé mais les images suffisaient. En effet, alors que la monarque abordait le fait que la famille royale ne sera pas totalement rassemblée durant les fêtes, la reine Elizabeth II a tenu à assurer que ce sera un temps pour se souvenir des fêtes passées. « Et pour moi et ma famille, même avec un rire familier manquant cette année, il y aura de la joie à Noël, car nous avons la chance de nous souvenir » déclare-t-elle. À l’écran, une vidéo d’archive passe, montrant la Reine et le prince Philip décorer l’arbre de Noël.