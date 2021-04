Funérailles du prince Philip: ces petits objets que la reine Elizabeth a gardés avec elle durant toute la cérémonie

La famille royale a rendu un dernier hommage au prince Philip samedi, lors d’une cérémonie de funérailles marquée par les règles sanitaires. Autour de la reine, seules 30 personnes, toutes masquées, ont pu assister aux obsèques. L’une des images marquantes de la cérémonie est d’ailleurs celle d’Elizabeth II, assise seule dans la chapelle Saint-Georges face au cercueil de son défunt mari.

Toute de noir vêtue, la reine est restée très digne durant toute la cérémonie. Et elle tenait près d’elle un petit sac assorti à sa tenue, qui contenait quelques précieux objets, selon le Daily Mail. En souvenir de sa vie avec le prince Philip, Elizabeth II avait emporté une photo d’elle et de son mari, apparemment prise à Malte d’après les informations du tabloïd britannique. Un cliché qui les deux années que le duc d’Édimbourg et sa femme, jeunes mariés, ont passées sur l’île lorsque le prince Philip était membre de la marine royale.

Toujours d’après le Daily Mail, la reine Elizabeth avait également emporté dans son sac un autre petit objet symbolique : un petit mouchoir blanc en soie, fabriqué par le tailleur londonien du prince Philip, Kent & Haste. Le duc d’Édimbourg emportait toujours avec lui un petit carré bien plié de ce genre dans la poche de poitrine de son costume. Un petit clin d’œil discret de la reine à son mari, avec qui elle a vécu 73 ans.