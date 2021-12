La reine Elizabeth II prépare une allocution tendre pour ses vœux de Noël

Dans son allocution, la reine d’Angleterre s’adressera à tous les téléspectateurs britanniques. L’occasion pour elle de transmettre aussi son ressenti sur les derniers mois passés. Selon le palais de Buckingham, les vœux de la monarque seront tendres. Elle rendra notamment hommage à son époux. Sur la photo, la Reine habillée en rouge dans ses bureaux du château de Windsor, arbore des clins d’œil au duc d’Edimbourg. Elle porte une broche en saphir et un chrysanthème, le même bijou qu’elle portait lors de leur lune de miel en 1947 et de leurs noces de diamant en 2007.

Aujourd’hui, la reine Elizabeth II dévoilera ses vœux pour les fêtes de fin d’année. L’allocution traditionnelle a été préenregistrée une semaine auparavant. Ces fêtes sont un peu particulières pour la famille royale, secouée par de nombreux événements cette année. En effet, ce sera le premier réveillon sans l’époux de la Reine, le prince Philip, décédé en avril dernier. Les fêtes ne seront pas non plus célébrées par l’habituel dîner traditionnel rassemblant toute la famille royale.

La reine Elizabeth II fêtera donc les fêtes de fin d’année en petit comité, avec le prince Charles et Camilla. Kate Middleton et le prince William seront présents comme le prince Edward et son épouse Sophie de Wessex, ainsi que le prince Andrew. D’autres invités seront absents dont le couple Harry et Meghan, duc et duchesse de Sussex et enfin la fille de la Reine, la princesse Anne.