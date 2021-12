Le pape débarque sur Netflix: ce que vous ne saviez pas sur lui

Le pape François, 84 ans s’est révélé dans un documentaire dédié sur sa vie sur Netflix. De quoi en découvrir plus sur le quotidien du souverain pontife argentin. Dans le cadre d’une série de documentaire « Stories of a generation », Netflix s’attarde sur les vies et les quotidiens des séniors de plus de 70 ans. Parmi les personnes qui se sont dévoilées face à la caméra, une personnalité sort du lot : le pape François.

Une vocation par surprise

Dans cet épisode inédit, Jorge Bergoglio, le vrai nom du pape, se livre tout d’abord sur son appel par Dieu. Alors qu’il n’a que 17 ans, le jeune homme décide de se rendre à la paroisse avant de rejoindre ses amis. C’est alors qu’il rencontre un prêtre avec qui Jorge Bergoglio va découvrir sa foi autrement : « Durant la confession il se passa quelque chose de rare, je ne sais pas ce que c’était, mais cela a changé ma vie ; je dirais avoir été pris par surprise ». C’est ensuite que le jeune Jorge va véritablement faire le choix de cette vocation religieuse. Une décision qui ne sera pas tout de suite acceptée par sa mère.« Pour dire la vérité, elle ne l’a pas très bien pris » confie-t-il devant la caméra.