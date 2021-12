Batman et Catwoman, au cœur de la nouvelle bande-annonce de «The Batman»

La relation entre Catwoman (Zoë Kravitz) et Batman (Robert Pattinson) sera visiblement au cœur du film « The Batman » qui sortira en début 2022. Alliés ou rivaux, la nouvelle bande-annonce publiée ce lundi 27 janvier au soir et qui comptabilise déjà plus de 250.000 vues laisse planer le doute quant aux intentions des deux personnages. Comme les deux précédentes bandes-annonces, cette nouvelle séquence sombre de 2m49 est rythmée de scènes d’action et d’explosions.

Pour rappel, « The Batman » relatera les deux premières années de la chauve-souris alors qu’elle explore la corruption qui sévit au sein de Gotham et la manière dont celle-ci pourrait être liée à sa propre famille. Sur son chemin, elle croisera en plus de Catwoman d’autres protagonistes bien connus de l’univers, comme Le Pingouin (Colin Farrell) et Carmine Falcone (John Turturro).