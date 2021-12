Stéphane Bern l’affirme : «La reine Elizabeth II ne lâchera pas la rampe»

Passionné de patrimoine et d’histoire, réputé pour son expertise, Stéphane Bern s’est confié à nos collègues de Gala pour dresser le bilan de l’année 2021. Le plus royal des présentateurs télé est sûr d’une chose, c’est que la reine n’est pas prête à céder sa place.

Lors de l’entretien exclusif avec le magazine, Stéphane Bern a fait quelques confidences au sujet de la santé de la reine, âgée de 95 ans : « Elle a dit un jour que c'était un métier pour la vie, elle mourra reine même si ses capacités sont amoindries. Elle délègue, mais restera comme la reine Victoria, son modèle. L'abdication est un mot assez tabou: elle ira jusqu'au terme de sa vie. C'est une vie de service, un sacerdoce comme un prêtre: vous servez jusqu'à la fin de votre vie. »

Selon le présentateur, la reine d’Angleterre est aujourd’hui plus solide que jamais. Elle n’a qu’un souhait : fêter ses 60 années à la tête du pays. Stéphane Bern s’explique : « Je pense qu'elle veut être en forme le plus possible pour son jubilé de platine, qui va commencer en février et culminera au mois de juin. Souhaitons à l'Angleterre de fêter cet événement. Les occasions de nous réjouir par les temps qui courent sont rares. »