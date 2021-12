Au Japon, un professeur crée un écran de télévision pour goûter les aliments (vidéo)

Les téléspectateurs pourraient donc lécher l’écran où figure l’aliment et le goûter. L’équipe composée du professeur et d’une trentaine d’étudiants explique que « pour mesurer le goût de divers aliments et boissons », ils ont « utilisé des capteurs de goût ». L’équipe a déjà réalisé plusieurs expériences où il était possible de rendre le goût des aliments plus riches grâce à une fourchette.

« Taste the TV » pourrait avoir de nombreuses applications. L’invention pourrait aider des sommeliers et des cuisiniers à apprendre à distance ou bien de mener des quiz et des jeux. Le professeur cherche à développer son projet en contactant des entreprises. Le principe pourrait se décliner sur d’autres supports et la pulvérisation pourrait se faire sur une tranche de pain grillé par exemple, et permettre à l’utilisateur d’y goûter de la pizza ou du chocolat. Pour sa version commerciale, Homei Miyashita estime que le produit pourrait se vendre autour de 100.000 yens, soit environ 770 euros. De quoi révolutionner son rapport à la nourriture et aux émissions télévisées.