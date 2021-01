Attaqué par Thermomix, Lidl doit retirer son fameux robot Monsieur Cuisine de la vente

Le robot de cuisine Thermomix fait baver beaucoup de fans de cuisine, qui le jugent néanmoins trop onéreux pour se l’acheter. Alors lorsque Lidl a sorti, en 2019, un robot presque semblable pour le quart du prix du Thermomix, cela a évidemment fait des heureux. Le Monsieur Cuisine de Lidl, de la marque Silvercrest, a rapidement été un succès commercial dans de nombreux pays européens.

Problème : il ressemblait très fortement au Thermomix de la société allemande Vorwerk. Et cette dernière s’en est plainte auprès de la justice espagnole. Et a obtenu gain de cause ! En effet, le journal espagnol El Pais a rapporté mercredi que le robot Monsieur Cuisine de Lidl devait être retiré de la vente, suite à la décision des juges du tribunal de commerce de Barcelone. Ces derniers ont considéré que Lidl s’était « largement inspiré » du Thermomix pour son robot ménager, estimant même qu’il en est une copie « qui reproduit chacune des caractéristiques », a détaillé le site 20Minutes.

La chaîne de supermarchés va donc devoir retirer son Monsieur Cuisine de la vente, et ne pourra plus ni l’importer, ni le stocker, l’offrir à ses clients ou le commercialiser de quelque manière que ce soit. Prise en Espagne, cette décision des juges de Barcelone ne concerne cependant pas la Belgique.