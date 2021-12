«Emily in Paris» s’attire les foudres de l’Ukraine

Et c’est de là que vient le problème. Dans l’un des épisodes, Emily, qui suit des cours de Français se met en binôme avec Petra, une jeune Ukrainienne venue apprendre la langue de Molière. Les deux s’entendent à merveille et décident d’aller faire une virée shopping. Au cours de celle-ci, Petra décide de prendre ses jambes à son cou et de filer avec sac, vêtements et lunettes de luxe.

Pour Oleksandr Tkachenko, cette caricature est inacceptable, relatent nos confrères de Vanity Fair. L’homme politique juge ce personnage offensant et d’ores et déjà décidé de se plaindre auprès de Netflix. Certains internautes n’ont pas apprécié la façon dont Petra a été présentée.