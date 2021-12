Scandale chez Amazon: Alexa lance un défi dangereux à une fillette

Le confinement et le mauvais temps ont poussé les parents à trouver des alternatives pour occuper les enfants. Une famille anglaise a donc décidé de demander de l’aide, l’assistant artificiel d’Amazon. Le but était de demander à Alexa de leur donner des petits défis à réaliser facilement à la maison.

Tout se passait bien, jusqu’au moment où la fille de 10 ans de Kristin Livdahl, a demandé un nouveau challenge. Alexa lui a alors proposé de placer une pièce de monnaie dans une prise de courant, révèlent nos confrères de la BBC.

« On faisait quelques challenges physiques, comme se coucher au sol et rouler en se tenant la chaussure », raconte la maman sur Twitter. « On regardait des vidéos d’un professeur d’éducation physique qui proposait ce type de vidéos. Et comme il faisait mauvais dehors, ma famille voulait en refaire un. »

C’est à cet instant que l’assistant vocal lui a proposé le « penny challenge » qu’elle aurait trouvé sur le web. La maman aurait crié à Alexa d’arrêter. Même si elle pense que sa fille est « trop intelligente que pour faire quelque chose comme ça ».