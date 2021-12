Voici le top 20 des photos plus populaires sur Instagram en 2021 (photos)

Instagram a dévoilé les posts les plus likés de 2021. Les voici.

À l’approche de la nouvelle année, l’heure est aux rétrospectives en tous genres. Et Instagram ne déroge pas à la règle, puisque le réseau social a dévoilé, en cette fin de mois de décembre, le top 20 des photos ayant récolté le plus de likes cette année. On vous détaille cela juste ci-dessous.

20. Le mariage d’Ariana Grande

La chanteuse a épousé Dalton Gomez en mai 2021, et l’une des photos de la cérémonie, diffusée quelques jours après les noces, a cumulé 18 millions de « j’aime ».