Paris Hilton a organisé une fête pour le Nouvel an dans le Metaverse (vidéos)

Paris Hilton, reconvertie ces dernières années en DJ n’a pas manqué l’occasion du Nouvel an pour proposer à ses fans de la rejoindre dans le metaverse, sur la plateforme Roblox, qui rassemble plus de 50 millions d’utilisateurs quotidiennement. Sur son « île » virtuelle, « Paris World », l’héritière et des centaines d’internautes se sont rassemblés via leurs avatars pour profiter de la fête organisée par Paris Hilton.

Dans une réplique virtuelle de son domaine de Beverly Hills, les internautes présents dans le metaverse peuvent se balader et voir son « manoir pour chien » par exemple. Les visiteurs peuvent aussi déambuler dans les rues et sur la jetée de Santa Monica pour l’occasion.