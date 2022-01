«Whoosh bottle»: le nouveau et dangereux défi à la mode sur TikTok

Sur les réseaux sociaux, des défis créent régulièrement le buzz, en étant reproduits à grande échelle et immortalisés en vidéos. Si certains s’avèrent amusants et sans danger, d’autres sont à éviter. Comme le dernier challenge à la mode sur TikTok, si des précautions ne sont pas prises, en connaissance de cause. Baptisé « Whoosh bottle », il consiste à mettre le feu à une grande bouteille d’eau vidée, préalablement imbibée d’alcool.

L’expérience doit ensuite produire un son, « whoosh », pour qu’elle soit réussie, rapporte RTL. À la base, l’expérience avait été réalisée dans un laboratoire pour étudier la densité de l’alcool. Elle a ensuite été reproduite sur les réseaux sociaux. Malheureusement, des accidents de brûlures ont déjà été répertoriés, notamment aux États-Unis. Prudence donc !