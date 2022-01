Chaque année, c’est à peu près pareil. L’ambiance chaleureuse d’un réveillon ou d’un repas du 1er janvier entraîne des déclarations inhabituelles. Souvent, ces réunions familiales et amicales sont un peu, ou un peu trop, arrosées, suscitant ainsi des emballements. C’est dans ce cadre-là que sont proférées les bonnes résolutions pour les douze mois qui viennent. « Je reprends un abonnement à la salle de sport ! L’été prochain, je ne veux plus acheter des maillots une taille au-dessus ! » « Ce jardin qui ne ressemble à rien, je vais m’en occuper moi-même ! Rien qu’à en parler, ma main devient verte ! » « Je jure que mon petit con de chef ne me marchera plus sur les pieds. Au premier faux pas, je porte plainte pour harcèlement ! »