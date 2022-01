Le névrome de Morton, qu’est-ce que c’est ?

Avec son nom qui résonne de façon peu engageante, le névrome de Morton est cependant une maladie relativement courante, qui affecte surtout les femmes, d’autant plus si elles sont juchées du matin au soir sur des talons hauts. En êtes-vous atteint(e) ? Les symptômes ne passent pas inaperçus… « Les douleurs peuvent être très intenses, généralement au niveau du 3e espace – en comptant à partir du gros orteil – entre les deux têtes métatarsiennes, nous explique le Dr Christian Quintart, chef du service d’orthopédie de l’Hôpital de Jolimont. On peut ressentir comme des décharges électriques ou une impression de brûlure et il peut y avoir aussi une diminution de la sensibilité au niveau des orteils concernés. »