France: un faux contrôle de police interrompu par… des policiers

En effet, les policiers qui procèdent au contrôle des voitures, s’ils sont équipés d’un brassard de police et d’un gilet pare-balles, sont inconnus aux yeux des deux vrais policiers.

Intrigués, ces derniers font demi-tour et interpellent les agents en train de contrôler une voiture. « Circulez, il n’y a rien à voir », leur lance alors l’un des « policiers », mettant encore plus la puce à l’oreille des agents en civil. Ils ont alors intercepté les imposteurs et appelé du renfort pour mettre fin au faux contrôle.