Le désert d’Atacama : la décharge toxique de la fast-fashion

Un cimetière à ciel ouvert où se perdent des milliers de tonnes de vêtements jetés par le consommateur et par les marques de vêtements à prix bas, le désert d’Atacama est devenu une décharge sauvage.

En plein désert d’Atacama, au nord du Chili, gisent des dizaines de milliers de tonnes de vêtements que plus personne ne veut. Des chaussures, des vêtements d’hiver, d’été, des parapluies, des pulls, de toutes les couleurs et de toutes les matières. Voilà ce que l’on retrouve par milliers en plein cœur d’une étendue de nature et de paysages époustouflants.

Le Chili s’est spécialisé depuis plusieurs années dans le commerce de vêtements de seconde main. Que ce soit des habits jetés par le consommateur, des déstockages de grandes chaînes ou des lots provenant de bonnes œuvres américaines, chaque année, près de 60.000 tonnes de vêtements arrivent dans ce pays de l’Amérique du sud. À 1.800 kilomètres au nord de Santiago, la capitale, se trouve une zone commerciale aux droits de douane préférentiels. Les vêtements arrivent par ballots dans le port d’Iquique, sont triés puis revendus aux magasins de seconde main du pays ou exportés vers d’autres pays sud-américains.