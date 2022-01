La reine Elizabeth écrit une lettre à son mini sosie

Et pourtant ! Dans le courant du mois de décembre, la famille de Jalayne a eu une belle surprise dans sa boîte aux lettres : un courrier officiel du château de Windsor. La Reine avait répondu. « Cher Monsieur et Madame Sutherland, La reine souhaite que je vous écrive et vous remercie pour votre lettre et pour la photo que vous avez soigneusement jointe », écrit la dame d'honneur d'Élisabeth II, l'honorable Mary Morrison. « Sa Majesté a été touchée par votre lettre, et la reine a été ravie de voir la photo de votre fille, Jalayne, dans sa splendide tenue. Sa Majesté espère que vous passez tous un très joyeux Noël, et je joins quelques informations sur les animaux de compagnie royaux, que Jalayne pourrait aimer avoir », continue la lettre, datée du 9 décembre 2021. Une belle attention de la part de la reine Elizabeth II qui prouve, une fois de plus, qu’elle ne manque pas d’humour.