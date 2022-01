Un Britannique de 12 ans est l’un des enfants les plus intelligents du monde

Le 28 décembre dernier, le Daily Mail a révélé l’un des nouveaux enfants les plus intelligents du monde. À 12 ans à peine, Barnaby Swinburn, originaire de Bristol au Royaume-Uni, a obtenu la note de 162 au test de QI (quotient intellectuel) de Mensa. Cette note, qui est la plus élevée possible pour un garçon de son âge, dépasse celle du physicien Albert Einstein, qui était de 160.