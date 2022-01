À 87 ans, Brigitte Bardot ne veut pas du vaccin contre le coronavirus

« Ah non ! Je suis allergique à tous les produits chimiques. Même quand j’ai voyagé en Afrique, j’ai refusé de le faire contre la fièvre jaune ». C’est ce qu’a confié Brigitte Bardot lors d’un entretien paru le 5 janvier dans le magazine Gala. « Mon médecin de l’époque m’avait rédigé un faux certificat. Je suis partie et revenue en pleine forme ! », a-t-elle ajouté.

Actrice culte entre les années 1950 et 1970, Brigitte Bardot n’a pas hésité à faire savoir qu’elle n’était pas vaccinée contre le coronavirus. Alors que le gouvernement français promeut la vaccination comme la principale protection, elle préfère aller à l’encontre des recommandations. Elle se dit même être en bonne santé pour une dame de son âge : « Bien sûr, j’ai 87 ans, mais je vous jure que je n’ai pas l’air de les avoir. Je n’ai pas les cheveux blancs, je suis très mince. J’ai une double arthrose de la hanche, je marche avec des béquilles, mais si on me met une rumba, un cha-cha-cha, un air des Gipsy Kings, ou un truc de flamenco, je vous jure que j’ai une de ces envies de bouger… ». Pour elle la mort est quelque chose d’inévitable : « C’est comme la vieillesse, on ne peut pas y échapper ».