La sortie de «Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu?» repoussée

En 2022, la pandémie bouscule à nouveau le programme des sorties cinéma. Et cette fois, c’est « Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ? » qui en fait les frais. Le troisième volet des aventures de la famille Verneuil, qui devait sortir le 2 février prochain dans les salles, a en effet été décalé. Le compte Twitter du film, réalisé par Philippe de Chauveron, a annoncé que la sortie du film était repoussée au 6 avril à cause du coronavirus.

Dans « Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ? », les parents Verneuil, joués par Christian Clavier et Chantal Lauby, fêtent leurs 40 ans de mariage. « Pour cette occasion, leurs quatre filles décident d’organiser une grande fête surprise dans la maison familiale de Chinon et d’y inviter les parents de chacun des gendres, pour quelques jours. Claude et Marie vont devoir accueillir sous leur toit les parents de Rachid, David, Chao et Charles », détaille le synopsis de ce troisième film.

Rendez-vous dans les salles en avril donc, pour découvrir ce « séjour ‘familial’ mouvementé », avec la même brochette d’acteurs que pour les deux premiers films de la « saga » (Ary Abittan, Medi Sadoun, Frédéric Chau, Noom Diawara, Frédérique Bel, Emilie Caen, Elodie Fontan, Pascal Nzonzi, Salimata Kamate, etc.).