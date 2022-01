Jean-Luc Reichmann va remplacer Jarry sur TF1

En octobre dernier, Le Parisien annonçait que Jarry quittait TF1 pour France 2 . Il fallait donc que la chaîne privée lui trouve un remplaçant à la tête des deux jeux qu’il animait, « Mask Singer » et « Game of Talents ». C’est (en partie) chose faite.

Si pour « Mask Singer », personne n’a encore été désigné, Le Parisien rapporte que « Game of Talents » sera désormais présenté par… Jean-Luc Reichamann ! L’animateur des « 12 coups de midi » sera chargé de reprendre le flambeau de cette émission dont seuls deux épisodes ont été diffusés jusqu’à maintenant, en août et septembre dernier.

Dans « Game of Talents », des équipes mélangeant public et personnalités doivent deviner le talent caché de candidats qui se succèdent sur scène. Le programme, jugé parfois « gênant » par les internautes, n’avait pas rencontré un franc succès, certains téléspectateurs reprochant également sa ressemblance avec « La France a un incroyable talent ». Mais aussi le fait que « Game of Talents » a ‘remplacé’ »Koh-Lanta » le vendredi soir sur TF1...