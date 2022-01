Pénurie… de sous-vêtements dans l’armée norvégienne

Les conscrits norvégiens devront désormais restituer à l’issue de leur service militaire leurs slips, soutiens-gorge et chaussettes au profit de leurs successeurs, l’armée norvégienne connaissant des problèmes de stocks, a rapporté la chaîne publique NRK vendredi.

Il était jusqu’à récemment d’usage de laisser les conscrits démobilisés repartir de leur garnison avec les sous-vêtements qui leur avaient été remis pendant leur service sous les drapeaux.

Mais la pandémie de Covid-19 a sérieusement compliqué les flux d’approvisionnement, conduisant l’armée norvégienne l’an dernier à inviter les appelés à rétrocéder les effets les plus intimes de leur paquetage.

« Maintenant que nous avons choisi de réutiliser cette partie du paquetage, cela nous aide à avoir plus de volume en circulation et à augmenter la capacité de livraison de l’équipement. Nous en avons trop peu en stock », a expliqué le porte-parole du service logistique de l’armée, Hans Meisingset, à NRK. « Le linge est lavé, nettoyé et contrôlé. Ce que nous distribuons est en bon état », a-t-il affirmé.

Un représentant des conscrits a cependant critiqué des défaillances récurrentes susceptibles d’affecter les capacités opérationnelles. « De graves pénuries d’équipements et d’habillement peuvent potentiellement nuire à la disponibilité opérationnelle et, dans le pire des cas, à la sécurité du soldat », a réagi Eirik Sjøhelle Eiksund auprès de la publication spécialisée Forsvarets Forum.